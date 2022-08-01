Фергюсон пошутил про перспективы «Арсенала» в предстоящем сезоне чемпионата Англии

80-летний шотландский специалист сэр Алекс Фергюсон, известный по своей работе на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», пошутил о перспективах лондонского «Арсенала» в грядущем сезоне английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Manchester Evening News.

В пятницу, 29 июля, Фергюсон попал в объективы камер различных СМИ, рассуждая о футболе с жокеем и известным болельщиком «Арсенала» Фрэнки Деттори. Когда его спросили, как, по его мнению, «Арсенал» проведёт этот сезон, он пошутил: «Цитата, знакомая Фрэнку, «Арсенал» вылетит в этом году. Он сам мне это сказал!»

Напомним, на протяжении всего пребывания Фергюсона на посту главного тренера «Юнайтед» именно «Арсенал» был одним из самых главных соперников Фергюсона, более двух десятилетий соперничая с Арсеном Венгером. Фергюсон часто брал верх над «канонирами», хотя и проигрывал им в чемпионских гонках в 1998, 2002 и 2004 годах.

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