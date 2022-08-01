«Рома» пополнила список клубов, заинтересованных в Белотти
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«Рома» включилась в борьбу за подписание итальянского форварда Андреа Белотти, сообщает As.
По сведениям источника, главный тренер римлян Жозе Моуринью лично заинтересован в приглашении итальянского нападающего, особенно на фоне слухов об уходе Элдора Шомуродова. Более того, «волков» привлекает то, что форвард является свободным агентом.
Андреа Белотти находится без клуба с тех пор, как в июне этого года истёк срок его контракта с «Торино». В прошедшем сезоне в Серии А форвард провёл 22 матча, в которых забил восемь голов и отдал одну голевую передачу. В 2017 году Белотти был на радарах многих топ-клубов Европы, но руководство «Торино» запрашивало за игрока около € 100 млн, которые гранды отказались платить.
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