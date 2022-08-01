Рамос прокомментировал победу в суперкубке Франции

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал победу над Нантом в суперкубке Франции (4:0).

«Мы очень довольны результатом. Команда сыграла очень сплочённо. Я горд за этот первый трофей в сезоне и первый свой финал. У меня всё ещё мало энергии, но ведь мы много бегали и играли так, чтобы фанаты понимали, что клуб хочет играть в футбол. Парни сохранили контроль и не пропустили ни единого гола. Мы выиграли со счётом 4:0, это первый титул в сезоне и гол для меня, я очень доволен тем, что мы сделали сегодня вечером», — цитирует Рамоса As.

Напомним, в межсезонье в парижском клубе сменился главный тренер. Команду покинул Маурисио Почеттино, а сменил его французский специалист Кристоф Галтье.



Матч за Суперкубок традиционно открывает сезон во Франции.