«Герта» в дебютной игре под руководством Шварца вылетела из Кубка Германии

43-летний немецкий специалист Сандро Шварц, известный по работе на посту главного тренера московского «Динамо», в дебютной игре у руля «Герты» уступил в гостях «Айнтрахту» из Брауншвейга в первом раунде Кубка Германии, завершив участие в турнире.

Встреча завершилась победой хозяев поля по пенальти – 1:1 (6:5 пен.). Отметим, что на 72-й минуте матча за «Герту» дебютировал также и бывший футболист московского ЦСКА – 24-летний нигерийский форвард Чидера Эджуке, не отметившийся результативными действиями.

Напомним, Шварц возглавлял «Динамо» в период с октября 2020 года по май 2022 года. Под его руководством московский клуб провёл 57 матчей во всех турнирах, в которых было одержано 32 победы (56%).

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