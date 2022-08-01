Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Герта» в дебютной игре под руководством Шварца вылетела из Кубка Германии

«Герта» в дебютной игре под руководством Шварца вылетела из Кубка Германии
Комментарии

43-летний немецкий специалист Сандро Шварц, известный по работе на посту главного тренера московского «Динамо», в дебютной игре у руля «Герты» уступил в гостях «Айнтрахту» из Брауншвейга в первом раунде Кубка Германии, завершив участие в турнире.

Встреча завершилась победой хозяев поля по пенальти – 1:1 (6:5 пен.). Отметим, что на 72-й минуте матча за «Герту» дебютировал также и бывший футболист московского ЦСКА – 24-летний нигерийский форвард Чидера Эджуке, не отметившийся результативными действиями.

Напомним, Шварц возглавлял «Динамо» в период с октября 2020 года по май 2022 года. Под его руководством московский клуб провёл 57 матчей во всех турнирах, в которых было одержано 32 победы (56%).

Звёздные легионеры, которых потеряла РПЛ.

Кубок Германии. 1-й раунд
31 июля 2022, воскресенье. 19:01 МСК
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Окончен
4 : 4
6 : 5
Герта
Берлин
0:1 Зельке – 10'   0:2 Маолида – 42'   1:2 Берендт – 63' (пен)   2:2 Лаубербах – 66'   3:2 Ферай – 91'   3:3 Тусар – 103'   3:4 Лукебакио – 106'   4:4 Хеннинг – 118'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022