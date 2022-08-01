Серхио Рамос раскрыл в каком состоянии здоровья подходит к новому сезону Лиги 1

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос высказался насчёт своего физического состояния после матча за суперкубок Франции с «Нантом» (4:0).
«Я очень счастлив, что нахожусь в хороших кондициях. Прошлый сезон был достаточно трудным, но я хорошо его закончил. Тогда я был очень здоров физически, поэтому у меня было желание и получал удовольствие от игры в футбол. Понемногу выхожу на свой лучший физический уровень. Предсезонка была очень хорошей, я чувствовал себя великолепно, и когда ты выигрываешь, то становится легче, потому что это придаёт тебе сил на конкуренцию в сезоне", — приводит слова Рамоса As.
В Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блюмфильд» завершился матч за Суперкубок Франции, в котором «ПСЖ» крупно обыграл «Нант» (4:0). Рамос забил один из голов в этой встрече.
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