Домагой Вида стал игроком АЕКа

Хорватский защитник Домагой Вида подписал контракт с греческим АЕКом, сообщает пресс-служба команды.



33-летний хорватский защитник заключил соглашение с клубом на два года. Защитник ранее отклонил предложения «Монцы», «Сампдории» и «Марселя».



Вида — воспитанник «Осиека». В 2010-м он перешёл в леверкузенский «Байер», а затем транзитом через загребское «Динамо» оказался в «Динамо» киевском. В украинской команде Вида за пять лет выходил на поле 160 раз (13 голов, 10 результативных передач). Вместе с киевским «Динамо» Домагой дважды выиграл чемпионат Украины, по разу — Кубок и Суперкубок страны.



С 2018 года Вида выступал за «Бешикташ», контракт с турецкой командой у защитника истёк 30 июня и не был продлён.