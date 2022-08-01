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Домагой Вида стал игроком АЕКа

Домагой Вида стал игроком АЕКа
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Хорватский защитник Домагой Вида подписал контракт с греческим АЕКом, сообщает пресс-служба команды.

33-летний хорватский защитник заключил соглашение с клубом на два года. Защитник ранее отклонил предложения «Монцы», «Сампдории» и «Марселя».

Вида — воспитанник «Осиека». В 2010-м он перешёл в леверкузенский «Байер», а затем транзитом через загребское «Динамо» оказался в «Динамо» киевском. В украинской команде Вида за пять лет выходил на поле 160 раз (13 голов, 10 результативных передач). Вместе с киевским «Динамо» Домагой дважды выиграл чемпионат Украины, по разу — Кубок и Суперкубок страны.

С 2018 года Вида выступал за «Бешикташ», контракт с турецкой командой у защитника истёк 30 июня и не был продлён.

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