Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» оштрафует Варелу на часть зарплаты

«Динамо» оштрафует Варелу на часть зарплаты
Комментарии

Московское «Динамо» применит штрафные санкции к защитнику Гильермо Вареле, покинувшему клуб и подписавшему арендное соглашение с бразильским «Фламенго», сообщает в своём «твиттере» журналист Фабио Алейшо.

По сведениям источника, столичный клуб оштрафует уругвайского футболиста на 30 % заработной платы, которая положена ему за проделанную в июле этого года работу. Причиной этого является тот факт, что Варела отказался принимать участие в матче с московским «Торпедо», который состоялся в рамках второго тура РПЛ (4:0, победа «Динамо»).

Напомним, в преддверии игры с «Торпедо» Варела тайно покинул базу московского клуба. Позже футболист забрал свои вещи и улетел с территории Российской Федерации.

Вчера, 31 июля, Гильермо Варела подписал годичное арендное соглашение с «Фламенго».

Радость фанатов «Факела» после третьего гола в ворота «Динамо».

Новость по теме
«Горд носить эту футболку». Варела прокомментировал переход в «Фламенго»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022