«Динамо» оштрафует Варелу на часть зарплаты

Московское «Динамо» применит штрафные санкции к защитнику Гильермо Вареле, покинувшему клуб и подписавшему арендное соглашение с бразильским «Фламенго», сообщает в своём «твиттере» журналист Фабио Алейшо.
По сведениям источника, столичный клуб оштрафует уругвайского футболиста на 30 % заработной платы, которая положена ему за проделанную в июле этого года работу. Причиной этого является тот факт, что Варела отказался принимать участие в матче с московским «Торпедо», который состоялся в рамках второго тура РПЛ (4:0, победа «Динамо»).
Напомним, в преддверии игры с «Торпедо» Варела тайно покинул базу московского клуба. Позже футболист забрал свои вещи и улетел с территории Российской Федерации.
Вчера, 31 июля, Гильермо Варела подписал годичное арендное соглашение с «Фламенго».
Радость фанатов «Факела» после третьего гола в ворота «Динамо».
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