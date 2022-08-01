Волонтёр, помогающий украинским беженцам, забил гол в матче «Эвертон» — «Динамо» (Киев)

В пятницу, 29 июля, киевское «Динамо» сыграло благотворительный матч против английского «Эвертона» в Ливерпуле. Игра прошла в рамках благотворительного турне украинского клуба. Встреча проходила на домашнем стадионе «ирисок» «Гудисон Парк» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом (4:0).
В концовке встречи произошел занимательный эпизод. Когда хозяева вели со счётом 3:0, в ворота киевлян был назначен пенальти. Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард выпустил на поле болельщика клуба, а по совместительству волонтёра, помогающего беженцам из Украины Пола Страттона, дав ему исполнить одиннадцатиметровый удар. Голкипер Эвертона не стал оказывать сопротивление Страттону, и тот успешно реализовал удар с точки.
В этом матче за «Эвертон» также забивали Натаниэл Калверт-Льюин и два мяча на свой счёт записал Дуайт Макнил.
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