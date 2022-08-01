Видеообзор матча между «Галатасараем» и «Фиорентиной»

Вчера, в воскресенье, 31 июля состоялся товарищеский матч, в котором итальянская «Фиорентина» принимала турецкий «Галатасарай». Матч между командами завершился со счётом 2:1 в пользу команды из Турции.



Счёт в матче был открыт уже на 5-й минуте встречи. Турецкий нападающий Керем Актюркоглу поразил ворота итальянской команды. Затем, к конце первого тайма, на 42-й минуте второй гол для гостей забил полузащитник из Турции Эмре Акбада. Единственный мяч итальянская команда отыграла только на 72-й минуте. Гол забил итальянский нападающий Рикардо Соттиль.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи «Фиорентина» — «Галатасарай»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.