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Видеообзор матча между «Галатасараем» и «Фиорентиной»

Видеообзор матча между «Галатасараем» и «Фиорентиной»
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Вчера, в воскресенье, 31 июля состоялся товарищеский матч, в котором итальянская «Фиорентина» принимала турецкий «Галатасарай». Матч между командами завершился со счётом 2:1 в пользу команды из Турции.

Счёт в матче был открыт уже на 5-й минуте встречи. Турецкий нападающий Керем Актюркоглу поразил ворота итальянской команды. Затем, к конце первого тайма, на 42-й минуте второй гол для гостей забил полузащитник из Турции Эмре Акбада. Единственный мяч итальянская команда отыграла только на 72-й минуте. Гол забил итальянский нападающий Рикардо Соттиль.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи «Фиорентина» — «Галатасарай»:

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