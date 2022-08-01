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«Барселона» определилась с альтернативой трансферу Маркоса Алонсо

«Барселона» определилась с альтернативой трансферу Маркоса Алонсо
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Каталонская «Барселона» определилась с альтернативой трансферу испанского защитника лондонского «Челси» Маркоса Алонсо, сообщает Sport.es.

По информации источника, клуб из Каталонии рассматривает вариант с подписанием другого испанского защитника. Клубу интересен оборонительный игрок немецкого «РБ Лейпциг» Анхелиньо. «Барселона» постарается подписать игрока, если не получится достичь договорённости по трансферу Алонсо.

В прошлом сезоне Анхелиньо принял участие в 45 матчах. За эти срок он трижды забил и 13 раз отдал партнёрам результативные передачи.

Маркос Алонсо выступает за «Челси» с 2016 года. С тех пор защитник принял участие в 212 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 23 результативные передачи. Вместе с английской командой Алонсо выиграл шесть трофеев (чемпионат, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира).

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