Комличенко забил ударом головой в трёх матчах подряд с передач Уткина
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Российский нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил в трёх матчах подряд ударом головой с навесных передач одноклубника Даниила Уткина.
Все эти три матча пришлись на Российскую Премьер-Лигу. В первом туре его гол помог ростовской команде достичь ничейного результата с московским «Динамо», которому и принадлежит форвард. Во втором туре гол Комличенко позволил «Ростову» набрать одно очко в матче с московским «Локомотивом» (2:2).
Вчера, 31 июля, в Ростове-на-Дону завершился матч 3-го тура РПЛ. «Ростов» принимал «Химки». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в концовке первого тайма забил вновь Николай Комличенко.
«Ростов» набрал пять очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Новость по теме«Ростов» обыграл «Химки» в заключительном матче 3-го тура РПЛ
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