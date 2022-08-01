Комличенко забил ударом головой в трёх матчах подряд с передач Уткина

Российский нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил в трёх матчах подряд ударом головой с навесных передач одноклубника Даниила Уткина.



Все эти три матча пришлись на Российскую Премьер-Лигу. В первом туре его гол помог ростовской команде достичь ничейного результата с московским «Динамо», которому и принадлежит форвард. Во втором туре гол Комличенко позволил «Ростову» набрать одно очко в матче с московским «Локомотивом» (2:2).



Вчера, 31 июля, в Ростове-на-Дону завершился матч 3-го тура РПЛ. «Ростов» принимал «Химки». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в концовке первого тайма забил вновь Николай Комличенко.



«Ростов» набрал пять очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ.