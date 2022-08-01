«Интер» готов заплатить Санчесу € 5 млн за разрыв контракта

Миланский «Интер» готов заплатить чилийскому вингеру Алексису Санчесу € 5 млн за досрочное расторжение контрактного соглашения, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.



По информации Скиры, руководство итальянской команды намерено немедленно расторгнуть контракт и потратить весому сумму на неустойку игроку.



Помимо «Марселя», интерес к бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» проявлял «Вильярреал». Однако известно, что агент Санчеса ведёт переговоры о зарплате с французской стороной.



После переезда в Италию в 2019 году из «Манчестер Юнайтед» Санчес провёл за «нерадзурри» 108 матчей, отметившись 20 голами и 23 результативными передачами во всех соревнованиях. Ранее чилийский нападающий играл за лондонский «Арсенал», «Барселону», «Удинезе» и «Ривер Плейт».

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