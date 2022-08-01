Галтье высказался о взаимодействии Месси и Неймара

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье после победы в Суперкубке Франции прокомментировал исход поединка, а также высказал свое мнение о взаимодействии на поле Лионеля Месси и Неймара.

«Я очень рад вернуть победу и этот трофей в Париж. Мне понравилось, как команда показала себя, всегда бы с таким желанием атаковать и контролировать игру, а также возвращать себе мяч сразу после потери. Это важный успех, чтобы начать сезон, мы не должны принижать значимость побед и трофеев.

Что касается Лео Месси и Неймара, то это игроки, которые знают друг друга уже очень давно, они играли вместе в «Барселоне», а теперь заново открыли друг друга, у них есть настоящее техническое оснащение. С появлением Килиана Мбаппе они будут смотреться ещё лучше. Это зависит от всего тренерского состава, а также лично от меня. Наша задача сделать так, чтобы они забивали как можно больше голов", — приводит слова Галтье RMC Sport.

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