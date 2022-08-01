Гендиректор «Шахтёра» — о России: наш футбол они убили, а у себя в РФ спокойно играют

Генеральный директор «Шахётра» Сергей Палкин высказался о российском футболе в контексте сложностей с проведением чемпионата Украины, а также выступил с критикой в адрес ФИФА.

«Каждый должен отвечать за себя. У нас есть чёткая, жёсткая и понятная позиция. Получается, что наш футбол они убили, а в России спокойно себе играют чемпионат и ещё претендуют на то, чтобы выступать в Лиге чемпионов, говорят, что хотят на чемпионат мира. У них всё в порядке, а мы страдаем все. А ФИФА их ещё и поддерживает. Что ещё должна сделать Россия, чтобы её исключили из ФИФА?



Я говорил иностранным журналистам, что ФИФА – это как Господь бог: все понимают, что он есть, но его никто не видел. На почту они не отвечают и на контакт не выходят. Где они вообще?



Их посылы, что мы одна футбольная семья, что мы за мир… Где эта семья была, когда всё это началось? Мы только просили, чтобы нас услышали. Тут семьи нет. Им всё равно», — приводит слова Палкина ua.tribuna.com.

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