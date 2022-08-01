Владимир Федотов высказался о FAN ID

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после ничейного матча с «Пари НН» (2:2), который проходил в рамках третьего тура РПЛ, ответил на вопрос о том, как повлиял на команду первый матч с картой болельщика.

«Мы долго и упорно делали Fan ID, лично мне код пришёл только вчера с утра. Для его оформления нужно дополнительное время, не все его находят. Не знаю, что это под собой несёт, на стадионе множество камер и всё пространство просвечивается», — приводит слова Федотова официальный сайт московского клуба.

Напомним, после трёх туров РПЛ ЦСКА располагается на третьем месте турнирной таблицы, имея в своём активе семь очков. Столько же очков у идущих на первом и втором месте «Зенита» и «Спартака».