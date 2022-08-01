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Бывший форвард «Химок» Ламкель Зе перешёл в «Омонию»

Бывший форвард «Химок» Ламкель Зе перешёл в «Омонию»
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Бывший нападающий подмосковных «Химок» Дидье Ламкель Зе перешёл в «Омонию» из Кипра, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт экс-игрока Российской Премьер-Лиги синовым клубом будет рассчитан на три года. Transfermarkt сообщил, что «Омония» заплатила за него € 500 тыс.

Ламкель Зе выступал за «Химки» на правах аренды с февраля по март. Он забил в 3 матчах РПЛ 2 гола. Затем футболист досрочно вернулся в «Антверпен» и провёл остаток сезона в аренде в «Метце» до конца сезона.

Ранее ФИФА приняла решение разрешить иностранцам прервать контракты с российскими клубами из-за политической ситуации. Они могут перейти в иностранные клубы и выступать за них до окончания сезона. Потом они должны будут вернуться в российские клубы. При этом неизвестно, будут ли какие-то санкции к игрокам, если они откажутся это сделать.

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