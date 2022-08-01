Бывший форвард «Химок» Ламкель Зе перешёл в «Омонию»

Бывший нападающий подмосковных «Химок» Дидье Ламкель Зе перешёл в «Омонию» из Кипра, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт экс-игрока Российской Премьер-Лиги синовым клубом будет рассчитан на три года. Transfermarkt сообщил, что «Омония» заплатила за него € 500 тыс.
Ламкель Зе выступал за «Химки» на правах аренды с февраля по март. Он забил в 3 матчах РПЛ 2 гола. Затем футболист досрочно вернулся в «Антверпен» и провёл остаток сезона в аренде в «Метце» до конца сезона.
Ранее ФИФА приняла решение разрешить иностранцам прервать контракты с российскими клубами из-за политической ситуации. Они могут перейти в иностранные клубы и выступать за них до окончания сезона. Потом они должны будут вернуться в российские клубы. При этом неизвестно, будут ли какие-то санкции к игрокам, если они откажутся это сделать.
- 1 августа 2022
-
09:35
-
09:14
-
09:09
-
08:55
-
08:43
-
08:31
-
08:30
-
08:20
-
07:56
-
07:35
-
07:21
-
07:21
-
07:03
-
06:54
-
06:40
-
06:37
-
06:24
-
06:01
-
06:00
-
05:46
-
05:31
-
05:20
-
04:56
-
04:49
-
04:48
-
04:40
-
04:37
-
04:26
-
04:05
-
03:59
-
03:49
-
03:49
-
03:41
-
03:22
-
03:12