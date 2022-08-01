Федун: «Спартаку» пока не нужен спортивный директор

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что московскому клубу пока что не нужен новый спортивный директор вместо ушедшего итальянского специалиста Луки Каттани.

«Когда будет объявлен новый спортивный директор? Он пока не нужен. Начались ли поиски? Пока мы видим хорошую работу Каттани», — приводит слова Федуна ТАСС.

Напомним, 13 июля пресс-служба красно-белых объявила об уходе Каттани с поста спортивного директора. Итальянец занимал одну из ведущих должностей в «Спартаке» с конца прошлого года. Именно по инициативе Каттани был приглашён главный тренер Гильермо Абаскаль.

В сезоне-2021/2022 «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в финале турнира «Динамо», и занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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