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Бубнов объяснил причины разгромной победы «Зенита» над «Локомотивом»

Бубнов объяснил причины разгромной победы «Зенита» над «Локомотивом»
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о победе «Зенита» над «Локомотивом» (5:0) в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«Локо» сумел продержаться только тайм. В первые 45 минут у гостей была контригра, были моменты для взятия ворот. Затем, сразу после перерыва, мог забить Камано, а после этого как отрезало.

Железнодорожники в какой-то момент явно начали сдавать функционально. Они садились всё глубже, позволяя «Зениту» комбинировать у своей штрафной. Почти не прессинговали, потеряли в плотности. Центр полностью оказался под контролем петербуржцев, они доминировали на поле и спокойно заходили в штрафную. Ну и бразильцы «Зенита» в очередной раз всё решили. Вендел, Клаудиньо и Малком — все сегодня отличились. А добили гостей уже свежие россияне — Адамов, Сергеев и Бакаев.

Что поделать: у «Локо» множество проблем с организацией игры в защите, а на одной атакующей линии далеко не уедешь. Сказываются и несыгранность, и неопытность, и просто нервы. Взять хотя бы фол Дмитрия Баринова на Малкоме. Это нарушение было уже совершенно бессмысленным. Счёт 0:3! Зачем его хватать?!» — цитирует Бубнова Sportbox.

«Зенит» забыл выйти на первый тайм. Но всё равно не напрягаясь отгрузил «Локо» пятёрку «Зенит» забыл выйти на первый тайм. Но всё равно не напрягаясь отгрузил «Локо» пятёрку
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