Бубнов объяснил причины разгромной победы «Зенита» над «Локомотивом»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о победе «Зенита» над «Локомотивом» (5:0) в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
«Локо» сумел продержаться только тайм. В первые 45 минут у гостей была контригра, были моменты для взятия ворот. Затем, сразу после перерыва, мог забить Камано, а после этого как отрезало.
Железнодорожники в какой-то момент явно начали сдавать функционально. Они садились всё глубже, позволяя «Зениту» комбинировать у своей штрафной. Почти не прессинговали, потеряли в плотности. Центр полностью оказался под контролем петербуржцев, они доминировали на поле и спокойно заходили в штрафную. Ну и бразильцы «Зенита» в очередной раз всё решили. Вендел, Клаудиньо и Малком — все сегодня отличились. А добили гостей уже свежие россияне — Адамов, Сергеев и Бакаев.
Что поделать: у «Локо» множество проблем с организацией игры в защите, а на одной атакующей линии далеко не уедешь. Сказываются и несыгранность, и неопытность, и просто нервы. Взять хотя бы фол Дмитрия Баринова на Малкоме. Это нарушение было уже совершенно бессмысленным. Счёт 0:3! Зачем его хватать?!» — цитирует Бубнова Sportbox.
- 1 августа 2022
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