Бубнов: первый тайм убаюкал ЦСКА. Они думали, что дальше спокойно доведут игру до победы

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о ничейном исходе в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором «Пари Нижний Новгород» принимал ЦСКА (2:2).
«Нижний» сегодня удивил агрессивным и атакующим футболом. Обычно команда наоборот пляшет от печки. Впрочем, Михаил Галактионов обещал перестроения — и, похоже, это они. Сегодня хозяева весь матч старались атаковать, а во втором тайме и вовсе переиграл армейцев.
У ЦСКА вновь проблемы с реализацией. Если судить по тому, сколько моментов упустили москвичи, они должны были сегодня крупно побеждать. Но в итоге — полная катастрофа. А «Нижний» в очередной раз демонстрирует свой характер. «Пари» отыгрался в меньшинстве против «Локомотива», а теперь ушёл с 0:2. Сыграла замена Рыбчинского на Сулейманова — парень вышел по-настоящему заряженным!
Думаю, первый тайм убаюкал ЦСКА. Они думали, что дальше спокойно доведут игру до победы. Расчёт не оправдался: до конца матча армейцам пришлось большей частью защищаться и искать счастья в контратаках. К тому же кажется, они ещё и подсели физически», — цитирует Бубнова Sportbox.
- 1 августа 2022
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