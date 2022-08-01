Воспитанник «Зенита» рассказал о работе оператором в колл-центре

Воспитанник «Зенита» Михаил Коваленко рассказал, как ему пришлось работать оператором в колл-центре.
«Я поехал к Точилину в «Кубань», но там была полная заявка. Был вариант во второй лиге с уже другим питерским «Динамо», но не договорились по срокам. Я хотел контракт на полгода, а клуб предлагал на год. Плюс жена рожала в конце сентября, хотел быть рядом. На четыре месяца взял паузу в карьере.
Чем занимался? Ждал рождение сына, это случилось 24 сентября. Кстати, очень рад, что был рядом с женой в этот момент. И с середины октября пошёл на работу. Устроился в колл-центр, ходил в офис. Звонил по базе, предлагал разные услуги. Поработал месяц, понял, что это не моё. Начал тренироваться. Пообещал себе снова вернуться в футбол. Это был сложный период с финансовой точки зрения, но мы справились», — сказал Коваленко в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.
- 1 августа 2022
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