Воспитанник «Зенита» заявил о желании вернуться в клуб. Сейчас он выступает за «Пюник»
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Воспитанник «Зенита» Михаил Коваленко, который сейчас выступает за «Пюник», рассказал о желании вернуться в клуб из Санкт-Петербург. Он отметил, что хотел бы выступать в Российской Премьер-Лиге. Коваленко заявил, что на данный момент именно «Зенит» является лучшим клубом в России.
«Одна из моих целей – попасть в РПЛ, а именно — вернуться в «Зенит». Это мой родной город, команда, благодаря которой я полюбил футбол. Сильные воспоминания, когда «Зенит» впервые играл в Лиге чемпионов и выигрывал Кубок УЕФА, а я подавал мячи на «Петровском». Сейчас «Зенит» клуб номер один в России. И с можно заметить что они стали возвращать своих воспитанников, так что почему нет?», — сказал Коваленко в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.
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