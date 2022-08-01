Комличенко отмечал победный гол, Мирзов спорил с Безбородовым. Фото с «Ростов» — «Химки»
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31 июля в Ростове-на-Дону на поле стадиона «Ростов Арена» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Химки». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
Единственный мяч в концовке первого тайма забил Николай Комличенко, ему ассистировал Даниил Уткин. Во втором тайме гости получили численное преимущество. На 78-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Данила Прохин. Тем не менее отыграться химчанам так и не удалось.
«Химки» с четырьмя очками занимают седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре «Ростов» будет принимать «Оренбург», а «Химки» сыграют в гостях с московским «Торпедо».
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