Стали известны подробности передачи «Спартака» под управление «Лукойла»

Процесс переоформления «Спартака» на «Лукойл» продолжается быстрыми темпами. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Передача акций идёт полным ходом. На «Лукойл» же почти завершено оформление домашнего стадиона «Спартака», активы главных акционеров «Спартака» тоже переходят к «Лукойлу». Бюджет на сезон тоже будет утверждать «Лукойл». Именно поэтому клуб не делает трансферы: причина в акционерном локе», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Леонид Федун сложит полномочия президента «Спартака». Вместо него руководить клубом будет экс-глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц.
В минувшем сезоне красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.
- 1 августа 2022
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