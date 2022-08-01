Стали известны подробности передачи «Спартака» под управление «Лукойла»

Процесс переоформления «Спартака» на «Лукойл» продолжается быстрыми темпами. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Передача акций идёт полным ходом. На «Лукойл» же почти завершено оформление домашнего стадиона «Спартака», активы главных акционеров «Спартака» тоже переходят к «Лукойлу». Бюджет на сезон тоже будет утверждать «Лукойл». Именно поэтому клуб не делает трансферы: причина в акционерном локе», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Леонид Федун сложит полномочия президента «Спартака». Вместо него руководить клубом будет экс-глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц.

В минувшем сезоне красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.