Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны подробности передачи «Спартака» под управление «Лукойла»

Стали известны подробности передачи «Спартака» под управление «Лукойла»
Комментарии

Процесс переоформления «Спартака» на «Лукойл» продолжается быстрыми темпами. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Передача акций идёт полным ходом. На «Лукойл» же почти завершено оформление домашнего стадиона «Спартака», активы главных акционеров «Спартака» тоже переходят к «Лукойлу». Бюджет на сезон тоже будет утверждать «Лукойл». Именно поэтому клуб не делает трансферы: причина в акционерном локе», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Леонид Федун сложит полномочия президента «Спартака». Вместо него руководить клубом будет экс-глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц.

В минувшем сезоне красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.

Новость по теме
Источник: новым президентом «Спартака» станет Ашот Хачатурянц
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022