«В такси могут предложить записать номер». Коваленко — об отношении к легионерам в Армении
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Воспитанник «Зенита» Михаил Коваленко, который выступает за «Пюник», рассказал об отношении к легионерам в Армении. Он отметил, что это очень гостеприимный народ, поэтому всех встречают очень тепло, относятся хорошо.
«Армяне — очень гостеприимный народ. Здесь к каждому относятся очень тепло. Даже в такси могут предложить записать номер и в случае чего обращаться. Но я уже играл в Армении за «Ноа», так что уже сам стараюсь помогать другим ребятам», — сказал Коваленко в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.
Михаил Коваленко является воспитанником «Зенита». Он выступал за клуб из Санкт-Петербурга до 2015 года. После этого игрок защищал цвета «Сочи», «Тюмени», «Ноа» и «Долгопрудный». В «Пюнике» футболист выступает с июля 2022 года.
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