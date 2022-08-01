Игрок «Ахмата» Трошечкин: не понимаю тех, кто боится в Чечне из отеля выйти

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин высказался о жизни в Чеченской Республике. По словам футболиста, в Чечне нет весомых минусов, которые могут мешать комфортно жить.

«Я ещё не играл ни в одном городе, где остался бы жить, кроме своего родного — для меня ни один город не сравнится с Москвой. Но Чечня далеко не внизу списка мест, где я жил. Меня ничего здесь не напрягает. Самое важное — всё прилично с футболом, так что нет мыслей о подводных течениях. Есть рестораны, ходили в кино. Тренировки у нас в четыре-пять вечера, после можно съездить в приличную русскую баню.



Не понимаю людей, которые не выходят за пределы отеля, боятся. Блин, тебе с таким настроем везде будет некомфортно. Чего не хватает? Что такого нельзя найти? Всегда можно наткнуться на негатив, если хочется, но я не заметил минусов, которые мешали бы мне, футболисту, жить. У жены тоже нет вопросов. Кстати, она удивлялась чистоте асфальта: заметили, что его моют пеной каждый день», — приводит слова Трошечкина Sport24.

Напомним, Трошечкин перешёл в «Ахмат» в феврале 2022 года. Ранее он выступал за «Химки», «Ростов», курский «Авангард», «Тосно», воронежский «Факел» и дубль «Анжи». При этом Александр является воспитанником академии «Локомотива».