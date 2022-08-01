29-летний защитник сборной Бразилии Алекс Теллес может покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, «Порту» не заинтересован в возвращении игрока, несмотря на многочисленные слухи о переходе. Сообщается, что к бразильцу проявляют интерес два или три клуба, среди которых есть «Севилья».

Также инсайдеру стало известно, что потенциальный трансфер зависит от условий по зарплате, на которые «Манчестер Юнайтед» был бы согласен. Речь идёт о проценте оклада футболиста, который английскому клубу придётся покрывать во время аренды, если о ней будет достигнута договорённость.

Контракт Теллеса с манкунианцами действует до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн.

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