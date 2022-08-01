Воспитанник «Зенита» объяснил, как в 19 лет попал в армию

Воспитанник «Зенита» Михаил Коваленко, который выступает за «Пюник», рассказал, как в 19 лет попал в армию.



«Я был в системе «Зенита» до 15 лет, потом два года до выпуска провёл в школе «Коломяги», с которыми мы выигрывали и чемпионат, и кубок города. После я сыграл на мемориале Гранаткина за сборную Санкт-Петербурга, и Анатолий Давыдов пригласил меня в дубль «Зенита». Полгода с ними тренировался, но не был заявлен. Дальше Дмитрий Черышев стал главным тренером, и я начал играть, в том числе в Юношеской Лиге чемпионов. Однако в начале декабря меня забрали в армию на год.



Так получилось… Всегда рассчитывал только на футбол, учёбу забросил. Я был в колледже при Лесгафта, но меня отчислили. Были мысли получить военный билет, но не успел. Пришли домой, забрали.



Служил в Михайловской военно-артиллерийской академии. Полгода провёл в Луге. Потом перевели в Санкт-Петербург, там я отвечал за спортивный зал.



С одной стороны, в 19 лет потерял целый год, да, но с другой – всё было к лучшему. В последние полгода меня днём отпускали на тренировки с «Зенитом». Но играть не мог. Заявить не получалось, так как я был в вооруженных силах.



Думаю, армия наоборот пошла на пользу. Потом ведь вернулся, удачно провёл товарищескую встречу за «Зенит-2» с «Бенфикой», и Радимов меня оставил. Правда, за полгода не провёл ни одного матча, но набрал форму и пошёл в «Динамо» Санкт-Петербург», — сказал Коваленко в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.