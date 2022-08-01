Игрок «Спартака» Литвинов заявил, что никогда не перейдёт в «Зенит» или ЦСКА
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Футболист «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что его переход в стан прямого конкурента красно-белых – «Зенит» или ЦСКА – исключён. Напомним, Литвинов является воспитанником «Спартака».
«Не сможет ничего произойти, чтобы я перешёл в «Зенит или ЦСКА. Это исключено», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».
В прошлом сезоне Литвинов принял участие в 30 встречах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Трансферная стоимость Литвинова оценивается в € 1,2 млн, а его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Спартак» по итогам сезона-2021/2022 завоевал Кубок России, обыграв в финале турнира «Динамо», и занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны.
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