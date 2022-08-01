Воспитанник «Зенита»: 3 августа для меня случится значимый момент — зазвучит гимн ЛЧ

Воспитанник «Зенита» Михаил Коваленко, который выступает за «Пюник», поделился ожиданиями от выступления в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.



«Выйти в третий квалификационный раунд ЛЧ — лучший результат не только для «Пюника», но и для всей Армении. Ведь ни один клуб в принципе не доходил до третьего раунда Лиги Чемпионов. Все об этом мечтали и очень ждали. Мы очень рады, что удалось это сделать. Хочется и дальше ставить рекорды.



У нас настрой – проходить дальше. Мы уже прошли два раунда, лично я хочу чтобы мы прошли в групповой этап. Футбол как раз интересен и непредсказуем тем, что любая команда может обыграть любую.



Третьего августа для меня случится значимый момент – перед игрой зазвучит гимн Лиги чемпионов. Очень приятно играть в такой атмосфере», — сказал Коваленко в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.