Воспитанник «Зенита»: 3 августа для меня случится значимый момент — зазвучит гимн ЛЧ

Воспитанник «Зенита» Михаил Коваленко, который выступает за «Пюник», поделился ожиданиями от выступления в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Выйти в третий квалификационный раунд ЛЧ — лучший результат не только для «Пюника», но и для всей Армении. Ведь ни один клуб в принципе не доходил до третьего раунда Лиги Чемпионов. Все об этом мечтали и очень ждали. Мы очень рады, что удалось это сделать. Хочется и дальше ставить рекорды.
У нас настрой – проходить дальше. Мы уже прошли два раунда, лично я хочу чтобы мы прошли в групповой этап. Футбол как раз интересен и непредсказуем тем, что любая команда может обыграть любую.
Третьего августа для меня случится значимый момент – перед игрой зазвучит гимн Лиги чемпионов. Очень приятно играть в такой атмосфере», — сказал Коваленко в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.
- 1 августа 2022
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