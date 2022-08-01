Бека-Бека выступил с заявлением после ухода из «Локомотива»

21-летний французский полузащитник Алексис Бека-Бека сделал заявление после перехода из «Локомотива» в «Ниццу». Ранее сегодня московский клуб объявил об уходе футболиста. Сумма сделки составила € 12 млн плюс € 2 млн в виде бонуса при выполнении различных условий.

«Дорогие болельщики! Вы меня тепло приняли, будто бы я был одним из ваших детей. Вместе мы прошли через незабываемые моменты, которые навсегда останутся в моём сердце, в моей памяти. Вы всегда меня поддерживали, и в хорошее время, и после неудач. От души говорю вам огромное спасибо за всё то, что вы сделали для меня. В каждой игре я старался выкладываться на сто процентов, чтобы вы могли гордиться мной и всей нашей командой. Я всегда хотел, чтобы вы были счастливы. Каждый раз, выходя на поле, я хотел передавать вам заряд радостных эмоций. Знайте, что вы навсегда остаётесь в моём сердце. Я вас люблю!» — приводит слова Бека-Бека официальный сайт «Локомотива».

Томас Цорн раскрыл детали перехода Бека-Бека в «Ниццу», в том числе и финансовые:

Напомним, Бека-Бека стал игроком московского «Локомотива» летом прошлого года. В прошлом сезоне 21-летний французский полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи. В сезоне-2022/2023 Бека-Бека сыграл в двух матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.