Томас Цорн прокомментировал переход Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на переход полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».



«Ницца» следит за Бека-Бека давно. Они были заинтересованы в нём ещё тогда, когда он переходил к нам летом 2021 года. Сейчас у них поменялось руководство, пришёл новый тренер ― Фавр, но селекция осталась та же. «Ницца» вышла на нас три с половиной недели назад, а первое письменное предложение поступило в прошлый вторник вечером.



У нас не было никакого давления, что мы должны обязательно продать Бека-Бека. У клуба хорошая коммуникация со всеми легионерами. Мы готовы рассмотреть уход игроков только при выгодном предложении. Тем более Алексис подписал документ, что он отказывается от опции ФИФА, но здесь гораздо важнее человеческие отношения между клубом и футболистом и его представителями. Мы друг друга уважаем, никто из наших легионеров не собирается пользоваться этой опцией. Бека-Бека знал, что если за ним придёт клуб, который соответствует пути его карьеры, а сумма устроит «Локомотив», то препятствий с нашей стороны не будет », — сказал Цорн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Томас Цорн раскрыл детали перехода Бека-Бека в «Ниццу», в том числе и финансовые: