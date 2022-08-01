Александр Григорян: мы просто не хотим развивать свой футбол!

Главный тренер женского футбольного клуба ЦСКА Александр Григорян прокомментировал ситуацию с отделением российского футбола от европейского и поделился мнением о том, в чём проблема развития российского футбола.
«Я вспомнил Марка Аврелия — великий император и великий философ. Жил 2000 лет назад. Он сказал: «Мы должны принять то, что не можем изменить».
Вот сегодняшняя ситуация, мы же не можем её изменить. Но мы можем контролировать свою реакцию на то, что случилось, и сделать правильные выводы, предпринять правильные действия.
Вот за нами закрыли дверь. Смотри на наши действия: а что, когда откроете? Может быть, откроете? Ух вы, блин! Почему закрыли? А может, откроете? А когда откроете? А что вы там, за дверью, ещё что-то вякаете?
Да хватит! Посмотрите, может быть, у вас окна открыты? Сто процентов! Одно окно открыто! Форточки открыты! Одно точно открыто, я знаю. Это окно, которым мы и не пытаемся пользоваться — это развитие своих футболистов. Что угодно мы говорим: о том, что, чтобы нашим парням расти, нужны качественные иностранцы, что они обнаглеют, не будут прогрессировать.
Ну мы просто не хотим развивать свой футбол! Мы должны на эту ситуацию правильно отреагировать: не вступать в эту полемику. Мы должны действовать, но у меня складывается впечатление, что мы такая страна, такой вид спорта — мы не будем действовать. Мы будем вот так вот трепаться, и я в том числе», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч».
- 1 августа 2022
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