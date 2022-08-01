Наумов: не знаю, обдурил ли «Локо» французов. Реальная цена Бека-Бека — € 3-4 млн

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал трансфер полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».
«Не знаю, обдурили ли французов. Для меня самого это удивительно. Дай бог побольше таких клубов. Его реальная цена — миллиона 3-4, не больше. Значит, он «Ницце» нужен и чем-то приглянулся. Это большой успех менеджмента «Локомотива». Нужно поклониться в ноги Цорну, если он провернул такую сделку.
С одной стороны, Бека-Бека — довольно квалифицированный футболист. С другой стороны, по его настроению было видно, что он не очень-то и желает играть. Играл на себя и для себя. Такие люди вносят в коллектив моральный дискомфорт. Поэтому я не думаю, что это большая потеря для «Локомотива». То, что они получают такие деньги, это здорово», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 1 августа 2022
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