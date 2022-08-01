Цорн ответил, работает ли стратегия «Локо», раз удалось продать Бека-Бека за € 12 млн

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился мнением о том, работает ли клубная стратегия. Он подчеркнул, что продажа полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» за € 12 млн лишь подтверждает, что руководство железнодорожников провело правильную работу в этом направлении.



«Означает ли трансфер Алексиса, что стратегия работает? В моём понимании, ключевой вывод стратегии по спортивной части — нужно находить талантливых игроков, развивать их и за счёт этого давать спортивный и финансовый результат, при этом делая особый акцент на своих воспитанников. Этот конкретный трансфер подтверждает лишь то, что в случае с Бека-Бека наш клуб сработал хорошо», — сказал Цорн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Томас Цорн раскрыл детали перехода Бека-Бека в «Ниццу», в том числе и финансовые: