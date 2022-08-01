Экс-президент «Локо» Наумов: уход Федуна ничего хорошего «Спартаку» не сулит
Поделиться
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости о том, что Леонид Федун может покинуть «Спартак», а его место займёт Ашот Хачатурянц. Он отметил, что уход функционера из клуба может стать серьёзной проблемой для красно-белых.
«Безусловно, уход Федуна из «Спартака» — это потеря. Он искренне любит футбол, «Спартак», много лет ему посвятил, много личных средств в клуб вложил. Поэтому, когда из футбола уходят такие люди — это большая потеря. Вот если бы дополнительно кто-то пришёл в клуб, тогда да, это хорошо. Но уходы — это всегда потеря не только для клуба. Думаю, уход Федуна ничего хорошего «Спартаку» не сулит», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Комментарии
- 1 августа 2022
-
14:10
-
14:01
-
14:01
-
13:58
-
13:57
-
13:50
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:18
-
13:10
-
13:10
-
13:09
-
12:55
-
12:44
-
12:41
-
12:40
-
12:30
-
12:25
-
12:23
-
12:20
-
12:16
-
12:15
-
12:02
-
11:55
-
11:48
-
11:42
-
11:36
-
11:27
-
11:25
-
11:25
-
11:19
-
11:16
-
11:16
-
11:05
Партнерский контент