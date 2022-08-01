Экс-президент «Локо» Наумов: уход Федуна ничего хорошего «Спартаку» не сулит

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости о том, что Леонид Федун может покинуть «Спартак», а его место займёт Ашот Хачатурянц. Он отметил, что уход функционера из клуба может стать серьёзной проблемой для красно-белых.



«Безусловно, уход Федуна из «Спартака» — это потеря. Он искренне любит футбол, «Спартак», много лет ему посвятил, много личных средств в клуб вложил. Поэтому, когда из футбола уходят такие люди — это большая потеря. Вот если бы дополнительно кто-то пришёл в клуб, тогда да, это хорошо. Но уходы — это всегда потеря не только для клуба. Думаю, уход Федуна ничего хорошего «Спартаку» не сулит», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.