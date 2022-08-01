Цорн: часть полученных денег за Бека-Бека пойдут на приобретение нового игрока в «Локо»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, как клуб планирует распорядиться денежными средствами, полученными от трансфера полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».
«Мы планируем трансфер на замену Бека-Бека. По всем позициям ведётся список кандидатов, чтобы оперативно реагировать на подобные ситуации. В конкретном случае часть полученных денег пойдёт на приобретение нового игрока, другая часть — на развитие нашей академии и детско-юношеского футбола», — сказал Цорн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Ранее московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».
Сумма сделки составила € 12 млн плюс € 2 млн в виде бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи Алексиса «Локомотив» получит выплату в размере 5% от суммы сделки.
Томас Цорн раскрыл детали перехода Бека-Бека в «Ниццу», в том числе и финансовые:
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