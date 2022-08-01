Томас Цорн оценил выступление Алексиса Бека-Бека в «Локомотиве»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн оценил выступление полузащитника Алексиса Бека-Бека в московском клубе.
«Бека-Бека начал в «Локо» довольно неплохо, зимой был лёгкий спад, но это нормально для молодого игрока, это часть процесса развития. В последних матчах прошлого сезона он показывал отличную игру: здорово работал в отборе, научился действовать конструктивно, всегда старался найти последний тонкий пас. Для «Локо» Бека-Бека был качественным игроком. Он очень тепло со всеми попрощался, долго держал прощальную речь. Алексис понимает, что приди он в «Ниццу» год назад, скорее всего был бы четвёртым выбором на позицию. А сейчас мы довели его до уровня, когда его покупают за приличные деньги как игрока в стартовый состав», — сказал Цорн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Томас Цорн раскрыл детали перехода Бека-Бека в «Ниццу», в том числе и финансовые:
- 1 августа 2022
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