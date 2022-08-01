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Экс-президент «Локо» Наумов — о Хачатурянце: руководить «Спартаком» интереснее, чем РПЛ

Экс-президент «Локо» Наумов — о Хачатурянце: руководить «Спартаком» интереснее, чем РПЛ
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости о том, что Ашот Хачатурянц может занять должность президента московского «Спартака».

«Сможет ли Хачатурянц, если придёт в «Спартак», справиться с управлением клубом? Понимаете, руководить лигой это такая бюрократическая, чиновническая работа, а она очень тяжёлая. Руководить «Спартаком» это медийная вещь. Мне трудно сказать, справится ли Ашот Рафаилович с работой в «Спартаке», но думаю, эта работа намного интереснее, чем та, которой он занимался, когда руководил лигой», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Леонид Федун сложит с себя полномочия президента «Спартака». Вместо него руководить клубом будет экс-глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц.

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Источник: новым президентом «Спартака» станет Ашот Хачатурянц
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