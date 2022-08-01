Червиченко — о трансфере Бека-Бека за € 12 млн: нет веры в «Локо». Похоже на фантазию

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о трансфере полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».
«На мой взгляд трансфер Бека-Бека в «Ниццу» — это какая-то пиханина. Не стоит он таких денег. Я слабо верю в сумму в 12+2 миллиона евро, тем более зная, какая ситуация в Европе с деньгами, что за такого футболиста отгрузили такую сумму. Всё это похоже больше на фантазию. Нам всегда озвучивают цифру и мы их всегда принимаем на веру. Никому и никогда не удавалось заглянуть в документы. Они могут в таким же успехом сказать, что продали футболиста за 20 миллионов евро. У меня веры в то, что говорят в «Локомотиве» нет никакой. Тем более, что Бека-Бека продали в «Ниццу». Это не самая богатая команда, чтобы отдавать такие деньги за такого пассажира», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 1 августа 2022
-
14:10
-
14:01
-
14:01
-
13:58
-
13:57
-
13:50
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:18
-
13:10
-
13:10
-
13:09
-
12:55
-
12:44
-
12:41
-
12:40
-
12:30
-
12:25
-
12:23
-
12:20
-
12:16
-
12:15
-
12:02
-
11:55
-
11:48
-
11:42
-
11:36
-
11:27
-
11:25
-
11:25
-
11:19
-
11:16
-
11:16
-
11:05