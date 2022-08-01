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Червиченко — о трансфере Бека-Бека за € 12 млн: нет веры в «Локо». Похоже на фантазию

Червиченко — о трансфере Бека-Бека за € 12 млн: нет веры в «Локо». Похоже на фантазию
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о трансфере полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

«На мой взгляд трансфер Бека-Бека в «Ниццу» — это какая-то пиханина. Не стоит он таких денег. Я слабо верю в сумму в 12+2 миллиона евро, тем более зная, какая ситуация в Европе с деньгами, что за такого футболиста отгрузили такую сумму. Всё это похоже больше на фантазию. Нам всегда озвучивают цифру и мы их всегда принимаем на веру. Никому и никогда не удавалось заглянуть в документы. Они могут в таким же успехом сказать, что продали футболиста за 20 миллионов евро. У меня веры в то, что говорят в «Локомотиве» нет никакой. Тем более, что Бека-Бека продали в «Ниццу». Это не самая богатая команда, чтобы отдавать такие деньги за такого пассажира», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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