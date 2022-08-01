Милинкович-Савич может перейти в «Ювентус»

27-летний полузащитник «Лацио» и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов «Ювентуса». Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, в «Ювентусе» хотят укрепить центральную линию из-за кризиса травм: Поль Погба выбыл примерно до конца года, а Уэстон Маккенни повредил плечо и не сможет играть ещё месяц.
Сообщается, что «Лацио» не намерен продавать Милинковича-Савича меньше чем за € 60 млн. Ранее итальянским СМИ стало известно, что полузащитники Артур и Адриен Рабьо могут покинуть «Ювентус» этим летом – в таком случае у клуба будут деньги на приобретение серба.
Контракт футболиста с «Лацио» действует до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 70 млн. Напомним, Милинкович-Савич выступает за римский клуб с 2015 года.
- 1 августа 2022
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