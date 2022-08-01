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Милинкович-Савич может перейти в «Ювентус»

Милинкович-Савич может перейти в «Ювентус»
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27-летний полузащитник «Лацио» и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов «Ювентуса». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, в «Ювентусе» хотят укрепить центральную линию из-за кризиса травм: Поль Погба выбыл примерно до конца года, а Уэстон Маккенни повредил плечо и не сможет играть ещё месяц.

Сообщается, что «Лацио» не намерен продавать Милинковича-Савича меньше чем за € 60 млн. Ранее итальянским СМИ стало известно, что полузащитники Артур и Адриен Рабьо могут покинуть «Ювентус» этим летом – в таком случае у клуба будут деньги на приобретение серба.

Контракт футболиста с «Лацио» действует до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 70 млн. Напомним, Милинкович-Савич выступает за римский клуб с 2015 года.

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