Цорн рассказал о разговоре с Изидором после ухода Бека-Бека в «Ниццу»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о разговоре с нападающим Вильсоном Изидором после ухода полузащитника железнодорожников Алексиса Бека-Бека в «Ниццу». Он отметил, что не сомневается в том, что форвард не станет хандрить.
«Что касается опасений по тому, что Изидор захандрит после ухода Бека-Бека, то Вилсон познакомился с Алексисом полгода назад. Да, они близко общались, но опасений у меня нет. Я говорил с Изидором после завершения сделки, он сказал: «Жалко, что мой друг уехал, но я хочу достигать результата с «Локомотивом», идти своим путём». Это нормальная часть футбольной жизни, когда игроки уходят в другой клуб», — сказал Цорн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Томас Цорн раскрыл детали перехода Бека-Бека в «Ниццу», в том числе и финансовые:
- 1 августа 2022
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