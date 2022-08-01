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Цорн рассказал о разговоре с Изидором после ухода Бека-Бека в «Ниццу»

Цорн рассказал о разговоре с Изидором после ухода Бека-Бека в «Ниццу»
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о разговоре с нападающим Вильсоном Изидором после ухода полузащитника железнодорожников Алексиса Бека-Бека в «Ниццу». Он отметил, что не сомневается в том, что форвард не станет хандрить.

«Что касается опасений по тому, что Изидор захандрит после ухода Бека-Бека, то Вилсон познакомился с Алексисом полгода назад. Да, они близко общались, но опасений у меня нет. Я говорил с Изидором после завершения сделки, он сказал: «Жалко, что мой друг уехал, но я хочу достигать результата с «Локомотивом», идти своим путём». Это нормальная часть футбольной жизни, когда игроки уходят в другой клуб», — сказал Цорн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Томас Цорн раскрыл детали перехода Бека-Бека в «Ниццу», в том числе и финансовые:

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