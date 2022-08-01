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Английские футболистки получили за победу на ЧЕ столько, сколько Роналду за день

Английские футболистки получили за победу на ЧЕ столько, сколько Роналду за день
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Футболистки сборной Англии получили по € 65,5 тыс. (£ 55 тыс.) за победу на женском чемпионате Европы – 2022, информирует Daily Star.

Отмечается, что по меркам футбола это весьма скромный гонорар. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получает примерно такую же сумму за один день, а недельный доход возрастного португальца составляет € 458 тыс.

Также приводится в пример гонорар мужской сборной Англии по футболу, которая стала серебряным призёром чемпионата Европы – 2020. За выход в финал и занятое второе место англичане получили по € 300 тыс.

Напомним, в финале женского Евро-2022 Англия обыграла Германию со счётом 2:1. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли». Англичанки впервые в истории выиграли чемпионат Европы по футболу среди женщин.

Футболистки сборной Англии празднуют победу на женском Евро-2022:

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