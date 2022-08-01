Французский журналист: € 12 млн за Бека-Бека — дорого. «Ницце» приходится переплачивать

Французский журналист Nice-Martin Венсан Менишини поделился мнением о переходе полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».



«Насколько мне известно, в «Ницце» длительное время следили за Бека-Бека. Цена 12 миллионов евро — это дорого, но за талантливых игроков всегда приходится переплачивать. В Лиге 1 очень ценят молодых футболистов, особенно с французским паспортом. Поэтому высокая цена объяснима», — сказал Менишини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Ранее московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».



Сумма сделки составила € 12 млн плюс € 2 млн в виде бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи Алексиса «Локомотив» получит выплату в размере 5% от суммы сделки.