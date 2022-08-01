Мухин: после матча говорили, что нельзя отдавать такие игры, нужно было дожимать «Пари НН»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал результат матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:2). Он рассказал, о чём команда разговаривала в раздевалке после матча.



«После матча Федотов говорил о том, что нельзя отдавать такие игры, нужно было дожимать соперника и забивать третий гол. У меня был такой момент в первом тайме, и, может быть, всё бы закончилось и игра была бы легче», – сказал Максим Мухин в интервью для пресс-службы московского ЦСКА.



В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» встречался с ЦСКА. Игра прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась ничьей со счётом 2:2.



Московский ЦСКА набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (2) — на 13-м месте.