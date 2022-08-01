Родригао — о матче «Зенита» с «Локо»: главное — победа. А счёт 5:0 — это особенно приятно

Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал победу команды из Санкт-Петербурга в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Локомотивом» (5:0). По словам бразильца, выигрывать с разгромным счётом — это особенно приятно.

«Думаю, вся команда счастлива тому матчу, который мы показали. И в первом тайме у нас были возможности забить. К сожалению, не удалось, но во втором тайме сделали всё как нужно. Действительно, не так много позволили создать у своих ворот, поэтому самое главное — победа. А когда счёт 5:0 — это, конечно, особенно приятно.

Мы с самого начала были уверены, что победа от нас не уйдёт. Безусловно, соперник создавал моменты, это нормально, потому что игра длится 90 минут. Но мы в первую очередь тщательно работали над тем, чтобы позволить как можно меньше создать. Матч был домашний, хотелось не только победить, но и остаться без пропущенных голов. Что нам и удалось.

Один из голов «Зенита» пришёл после моей длинной передачи? Конечно, наш главный тренер прорабатывает самые разные возможности и варианты для того, чтобы команда смогла отличиться. Одна из наших сильных сторон — игра в атаке, давление, игра за спину защитникам. Хорошо, что удалось в том моменте… Так сложилось, что я отдал передачу, Бакаев поборолся, выцарапал мяч, и дальше соорудили с Ваней гол. Это одна из возможностей, которую мы отрабатываем на тренировках в течение всей недели. Счастлив, что сумел поучаствовать в этой победе», — приводит слова Родригао официальный сайт «Зенита».

Напомним, Родригао перешёл из «Сочи» в «Зенит» этим летом. На данный момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу чемпионата России по футболу, имея в своём активе семь очков. Такое же количество очков у «Спартака» и ЦСКА.