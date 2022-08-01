«Челси» вступил в борьбу с «Манчестер Сити» за Кукурелью

Лондонский «Челси» в данный момент ведёт активные переговоры с «Брайтоном» о подписании испанского левого защитника Марка Кукурельи. Одной из частей сделки может стать молодой игрок синих Леви Колвилл, сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.
После провала в трансфере Жюля Кунде, перешедшего в испанскую «Барселону», «Челси» продолжает искать варианты для укрепления защитной линии. Ранее «Манчестер Сити» вёл переговоры с «Брайтоном» о переходе Кукурельи за приблизительно € 47 млн, но получил отказ. Теперь в борьбу за игрока включился лондонский клуб. В ближайшие часы «Челси» начнёт обсуждать с испанцем условия личного контракта.
Также синие ведут переговоры с «Лестером» о переходе французского 21-летнего защитника Уэсли Фофана. Преградой для трансфера может стать цена – сообщается, что «лисы» просят за своего игрока около € 95 млн.
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