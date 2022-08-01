В «Рубине» опровергли информацию о включении в заявку на матч с «Уфой» Артёма Дзюбы

Пресс-служба «Рубина» опровергла информацию о включении в заявку на матч Первой лиги с «Уфой» бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который сейчас тренируется с казанской командой.

«Информация о том, что Дзюба будет в заявке «Рубина» на сегодняшний матч Первой лиги с «Уфой», не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе «Рубина» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха.

Ранее стало известно, что 33-летний Дзюба готовился к сезону в расположении «Рубина», однако в казанской команде заявили, что не будут подписывать с нападающим контракт, а он набирает форму лишь до нахождения новой команды. Контракт российского бомбардира с «Зенитом» истёк 30 июня и не был продлён. За клуб из Санкт-Петербурга Дзюба выступал с 2015 года и несколько раз становился в его составе лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.