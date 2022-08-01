Игрок «Оренбурга» прокомментировал эпизод с отменённым пенальти в ворота «Спартака»

Защитник футбольного клуба «Оренбург» Владимир Полуяхтов прокомментировал ход матча третьего тура РПЛ сезона-2022/2023 с московским «Спартаком» (1:3).
«Спартак» хорошо начал игру. Мы допустили ошибки. Договаривались в первые минуты играть проще, войти в игру. Не получилось, ничего страшного. У нас были моменты. Старались найти свою игру, моментами играли хорошо. У «Спартака» появлялись свободные зоны, старались пользоваться ими, но не всегда получалось. Хочу сказать, что ребята молодцы. После 3:0 никто не бросил играть. Все бились и старались.
Моменты с пенальти не видел вообще. К главному арбитру подошёл после первого тайма и спросил, что там было — он сказал, что не было касания. Если ты сходил и посмотрел, то тогда ничего не было. Всё правильно сделал», — сказал Полуяхтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 1 августа 2022
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