Сарина Вигман выиграла второй чемпионат Европы подряд с разными командами

Главный тренер женской сборной Англии по футболу Сарина Вигман-Глоцбах выиграла второй чемпионат Европы подряд.



Напомним, под руководством 52-летней нидерландской специалистки женская сборная Англии (2:1) обыграла команду Германии в финальном матче чемпионата Европы — 2022. На прошлом Евро, который прошёл в 2017 году, Вигман также привела своих подопечных из сборной Нидерландов к победе. Тогда нидерландская команда обыграла женскую сборную Дании со счётом 4:2. В 2019 году сборная Нидерландов под руководством Вигман дошла до финала чемпионата мира, в котором проиграла женской команде США (0:2).



Вигман-Глоцбах возглавляет женскую национальную команду Англии с 2021 года. Во время игровой карьеры она выступала за клуб «Тер Леде» и защищала цвета сборной Нидерландов с 1987 по 2001 год.