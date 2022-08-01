Серхио Рамос поделился мнением о новой схеме «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос дал интервью после победного матча Суперкубка Франции, в котором его команда обыграла «Нант» со счётом 4:0. Игрок парижского клуба коснулся их новой игровой схемы, а также состояния своей физической формы.
«Мне ещё не хватает ритма, но мы много бегали и показали желание играть. Мы сохраняли контроль и не пропустили ни одного гола. Я очень доволен тем, что мы сделали.
Это новая схема (с тремя защитниками), в которой мы будем работать с Кимпембе и Маркиньосом. Нам ещё предстоит поработать над нашими движениями и таймингами. Нам надо добавить стабильности в обороне, но я думаю, что это надёжная для нас система.
Прошлый сезон был трудным, но я хорошо его завершил. Физически я был здоров, поэтому у меня были желание и удовольствие играть в футбол. Шаг за шагом я восстанавливаю свои лучшие физические кондиции», – сказал Рамос в интервью испанскому изданию AS.
- 1 августа 2022
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