Серхио Рамос поделился мнением о новой схеме «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос дал интервью после победного матча Суперкубка Франции, в котором его команда обыграла «Нант» со счётом 4:0. Игрок парижского клуба коснулся их новой игровой схемы, а также состояния своей физической формы.



«Мне ещё не хватает ритма, но мы много бегали и показали желание играть. Мы сохраняли контроль и не пропустили ни одного гола. Я очень доволен тем, что мы сделали.



Это новая схема (с тремя защитниками), в которой мы будем работать с Кимпембе и Маркиньосом. Нам ещё предстоит поработать над нашими движениями и таймингами. Нам надо добавить стабильности в обороне, но я думаю, что это надёжная для нас система.



Прошлый сезон был трудным, но я хорошо его завершил. Физически я был здоров, поэтому у меня были желание и удовольствие играть в футбол. Шаг за шагом я восстанавливаю свои лучшие физические кондиции», – сказал Рамос в интервью испанскому изданию AS.

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